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Секулич: «Локомотив» перестал справляться с давлением финальной серии

Секулич: «Локомотив» перестал справляться с давлением финальной серии
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Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение команды в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (88:90 OT), который состоялся сегодня, 13 мая.

«После такой первой половины нам пришлось очень много думать, потому что в начале сегодняшнего матча мы превратились совсем не в ту команду, которой были на протяжении всего плей-офф. В предыдущих матчах серии мы показывали, что способны обыгрывать УНИКС. Но сегодня внезапно перестали справляться с давлением финальной серии.

Во второй половине мы показали характер, затащили матч в овертайм, но… Не буду больше ничего говорить. Всем спасибо», – приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Пятый матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится во вторник, 16 мая, в Казани.

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