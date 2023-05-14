Хортон: три игры подряд у «Локомотива-Кубань» очень плохая реализация

Центровой «Локомотива-Кубань» Крис Хортон подвёл итоги четвёртого матча финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (88:90 ОТ, счёт в серии 1-3), в котором он набрал 23 очка и стал самым результативным игроком.

«Зрителям, наверное, эта игра должна была понравиться. Мы с самого начала загнали себя в яму, и нам потребовалось очень много сил, чтобы выбраться из неё. Три игры подряд у нас очень плохая реализация. Нам некого винить, кроме самих себя. Будем сражаться – у нас ещё есть шанс выиграть финал, и мы сделаем всё, что сможем. Особенно если перестанем загонять себя в сложные ситуации в дебюте. Всегда сложно, когда нет ключевого игрока [Окаро Уайта]. Было непросто, но мы продолжали биться, вроде бы вытащили матч. Очень жаль, что в овертайме не удалось дожать соперника. В пятом матче надо со стартового спорного быть максимально сконцентрированными: двигать мяч, быть агрессивными в защите, оставаться командой», — приводит слова Хортона официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Пятый матч финальной серии пройдёт в Казани 16 мая на стадионе «Баскет-Холл». Начало игры – в 19:30 мск.