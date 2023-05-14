«Баскетс Бонн» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2022/2023
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В Малаге (Испания) завершился финальный матч Лиги чемпионов ФИБА между «Баскетс Бонн» из Германии и «Хапоэль Иерусалим» из Израиля. Победу со счётом 77:70 (14:7, 23:21, 20:27, 20:15) одержала немецкая команда.
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Тимоти Шортс, набравший 29 очков. Ещё 13 очков записал за свой счёт Джавонта Хоукинс. В составе «Иерусалима» отличился американский Леви Рэндольф – на его счету 27 очков. 12 очков набрал латвиец Марекс Мейерис.
Для «Баскетс Бонн» это первая победа в Лиге чемпионов ФИБА. Также команда участвовала в пяти финалах немецкой лиги, трижды играла в решающем матче Кубка Германии и один раз доходила до полуфинала Кубка Европы ФИБА.
Лига чемпионов ФИБА. Финал
14 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Баскетс Бонн
Бонн, Германия
Окончен
77 : 70
Хапоэль Иерусалим
Иерусалим, Израиль
Баскетс Бонн: Делейни, Кессенс, Кратцер, Малкольм, Тадда, Уильямс, Уорд, Фалькенштайн, Хоукинс, Шортс, Энсмингер, Эррера
Хапоэль Иерусалим: Блайзер, Браун, Вене, Каррингтон, Корнелиус, Леви, Мейерис, Рэндольф, Сегев, Смит, Хэнкинс, Яаков
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