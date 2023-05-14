«Баскетс Бонн» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2022/2023

В Малаге (Испания) завершился финальный матч Лиги чемпионов ФИБА между «Баскетс Бонн» из Германии и «Хапоэль Иерусалим» из Израиля. Победу со счётом 77:70 (14:7, 23:21, 20:27, 20:15) одержала немецкая команда.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Тимоти Шортс, набравший 29 очков. Ещё 13 очков записал за свой счёт Джавонта Хоукинс. В составе «Иерусалима» отличился американский Леви Рэндольф – на его счету 27 очков. 12 очков набрал латвиец Марекс Мейерис.

Для «Баскетс Бонн» это первая победа в Лиге чемпионов ФИБА. Также команда участвовала в пяти финалах немецкой лиги, трижды играла в решающем матче Кубка Германии и один раз доходила до полуфинала Кубка Европы ФИБА.