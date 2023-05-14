Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Баскетс Бонн» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2022/2023

«Баскетс Бонн» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2022/2023
Комментарии

В Малаге (Испания) завершился финальный матч Лиги чемпионов ФИБА между «Баскетс Бонн» из Германии и «Хапоэль Иерусалим» из Израиля. Победу со счётом 77:70 (14:7, 23:21, 20:27, 20:15) одержала немецкая команда.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Тимоти Шортс, набравший 29 очков. Ещё 13 очков записал за свой счёт Джавонта Хоукинс. В составе «Иерусалима» отличился американский Леви Рэндольф – на его счету 27 очков. 12 очков набрал латвиец Марекс Мейерис.

Для «Баскетс Бонн» это первая победа в Лиге чемпионов ФИБА. Также команда участвовала в пяти финалах немецкой лиги, трижды играла в решающем матче Кубка Германии и один раз доходила до полуфинала Кубка Европы ФИБА.

Лига чемпионов ФИБА. Финал
14 мая 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Баскетс Бонн
Бонн, Германия
Окончен
77 : 70
Хапоэль Иерусалим
Иерусалим, Израиль
Баскетс Бонн: Делейни, Кессенс, Кратцер, Малкольм, Тадда, Уильямс, Уорд, Фалькенштайн, Хоукинс, Шортс, Энсмингер, Эррера
Хапоэль Иерусалим: Блайзер, Браун, Вене, Каррингтон, Корнелиус, Леви, Мейерис, Рэндольф, Сегев, Смит, Хэнкинс, Яаков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023