51 очко Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию» и выйти в полуфинал плеф-офф

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 51 очко и сделавший 13 подборов и 5 ассистов. У его партнёра по «Бостону» Джейлена Брауна в активе 25 очков, шесть подборов и две передачи.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал Тобиас Харрис. Он набрал 19 очков, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 17. У разыгрывающего «Сиксерс» Джеймса Хардена 9 очков и шесть результативных передач на счету.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграет с «Майами Хит».