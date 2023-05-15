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51 очко Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию» и выйти в полуфинал плеф-офф

51 очко Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию» и выйти в полуфинал плеф-офф
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:88.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравший 51 очко и сделавший 13 подборов и 5 ассистов. У его партнёра по «Бостону» Джейлена Брауна в активе 25 очков, шесть подборов и две передачи.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал Тобиас Харрис. Он набрал 19 очков, а его партнёр по команде защитник Тайриз Макси — 17. У разыгрывающего «Сиксерс» Джеймса Хардена 9 очков и шесть результативных передач на счету.

«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-3. Таким образом, «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции НБА, где сыграет с «Майами Хит».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
14 мая 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 88
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 51, Браун - 25, Брогдон - 12, Смарт - 7, Уильямс - 6, Хорфорд - 6, Уайт - 3, Шампани - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 19, Макси - 17, Эмбиид - 15, Такер - 11, Харден - 9, Мелтон - 7, Спрингер - 4, Хаус - 4, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Маккланг, Милтон, Ньянг, Харрелл
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