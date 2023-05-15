Энтони Эдвардс планирует тренироваться с Руди Гобером во Франции
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс планирует тренироваться со своим одноклубником Руди Гобером во Франции в это межсезонье, сообщает инсайдер Кристофер Хайн.
Эдвардс был первым выбором на драфте 2020 года. 21-летний баскетболист провёл уже три сезона в лиге. В нынешнем сезоне Энтони впервые сыграл в Матче всех звёзд. За свою карьеру он в среднем набирает 21,8 очка, делает 5,1 подбора и 3,7 результативной передачи.
«Миннесота» выбыла в первом раунде плей-офф, уступив «Денверу» в серии со счётом 1-4. Тем самым команда повторила достижение прошлого сезона, где также остановилась на стадии первого раунда.
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