Карл-Энтони Таунс может перейти в «Нью-Йорк»
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Инсайдер Bleacher Reprort Эрик Пинкус рассказал о том, что «Нью-Йорк Никс» в скором времени может подписать контракт с Карлом-Энтони Таунсом.
«Ряд источников в лиге считают, что Карл-Энтони Таунс в конечном итоге окажется в «Нью-Йорке, это мнение звучит в последние пару лет.
Таунс – клиент агентства CAA. Вопрос в том, попытается ли «Нью-Йорк» взять Таунса к своей тройке лидеров или же отдаст Рэндла/Барретта. Никто не ожидает, что Брансон будет доступен для обмена», — написал Пинкус в социальных сетях.
Сейчас Таунс выступает за «Миннесоту Тимбервулвз». В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 21,1 очка, делал 8,3 подбора и 4,8 передачи.
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