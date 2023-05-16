Емченко — о 5-й игре с УНИКСом: мы относимся к матчу как к обычному

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался по поводу предстоящего пятого матча финальной серии с УНИКСом.
«Мы относимся к матчу как к обычному. Я надеюсь, что все игроки со мной разделяют эту точку зрения. А для нас все матчи в сезоне – важны. Мы всегда играем только на победу. Да, счёт в серии 1-3, но мы не должны на этом фокусироваться. Необходимо сконцентрироваться на своей игре, необходимо показать свой лучший баскетбол и не изменять своему плану на игру.
Мы должны делать на площадке то, что умеем. Нельзя сбиваться на ту игру, которую старается нам навязывать соперник. Я уверен, что у нас всё получится, настроение в команде отличное, боевое. Все заряжены на борьбу – мы покажем красивый баскетбол и сделаем всё для необходимого результата», — приводит слова Емченко пресс-служба команды.
- 16 мая 2023
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