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Док Риверс уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

Док Риверс уволен с поста главного тренера «Филадельфии»
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«Филадельфия Сиксерс» отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Док Риверс возглавлял «Филадельфию» с 2020 года и провёл во главе команды в общей сложности три года. Во всех трёх сезонах «Сиксерс» выходили в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вылетали во втором раунде.

В нынешнем сезоне «Филадельфия» заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда проиграла прошлогодним финалистам «Бостон Селтикс» — 3-4.

Док Риверс известен также по работе с «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс», с которым в 2008 году становился чемпионом НБА.

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