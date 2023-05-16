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Ненад Димитриевич набрал 12 очков в первой четверти матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Ненад Димитриевич набрал 12 очков в первой четверти матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»
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Македонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич набрал 12 очков в первой четверти пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Счёт в матче после первой десятиминутки — 26:17.

После четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. В случае успеха сегодня казанский клуб станет победителем Единой лиги ВТБ, так как, согласно регламенту турнира, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Финал
16 мая 2023, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
2-я четверть
54 : 33
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Сычков, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев

Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.

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