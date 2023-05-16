Ненад Димитриевич набрал 12 очков в первой четверти матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»

Македонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич набрал 12 очков в первой четверти пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
Счёт в матче после первой десятиминутки — 26:17.
После четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. В случае успеха сегодня казанский клуб станет победителем Единой лиги ВТБ, так как, согласно регламенту турнира, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча УНИКС — «Локомотив-Кубань».
Напомним, в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС оказался сильнее петербургского «Зенита» (4-3), являющегося действующим победителем турнира. «Локомотив-Кубань» в своём полуфинале сенсационно обыграл московский ЦСКА (4-3) – прошлогоднего финалиста соревнований.
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