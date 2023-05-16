Баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань» устроили потасовку. Уайта удалили с площадки

По ходу четвёртой четверти пятого матча финальной Единой лиги ВТБ между УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» произошла стычка между французским форвардом казанцев Луи Лабери и игроком гостей Окаро Уайтом.

Лабери показал провокационный жест, после чего началась потасовка. По её итогам Окаро Уайт был удалён с площадки, Лабери получил неспортивный фол и остался на площадке.

Напомним, пятый матч серии проходит в Казани на арене «Баскет-Холл».

После четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС в случае победы станет победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.