Баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань» устроили потасовку. Уайта удалили с площадки
Поделиться
По ходу четвёртой четверти пятого матча финальной Единой лиги ВТБ между УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» произошла стычка между французским форвардом казанцев Луи Лабери и игроком гостей Окаро Уайтом.
Лабери показал провокационный жест, после чего началась потасовка. По её итогам Окаро Уайт был удалён с площадки, Лабери получил неспортивный фол и остался на площадке.
Напомним, пятый матч серии проходит в Казани на арене «Баскет-Холл».
Единая лига ВТБ. Финал
16 мая 2023, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
98 : 89
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Сычков, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев
После четырёх сыгранных матчей счёт в серии 3-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС в случае победы станет победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
20:22
-
19:54
-
19:31
-
19:13
-
18:51
-
18:30
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
17:02
-
16:52
-
16:30
-
15:59
-
15:17
-
15:11
-
14:43
-
14:41
-
14:25
-
12:43
-
12:31
-
12:21
-
12:00
-
11:50
-
11:19
-
10:55
-
10:51
-
10:48
-
09:58
-
09:49
Партнерский контент