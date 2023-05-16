УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию с «Локомотивом-Кубань»
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Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».
Встреча завершилась со счётом 98:89 в пользу хозяев площадки.
Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.
Самым результативным игроком матча стал македонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 34 очка. В составе «Локомотива-Кубань» отличился Джейлен Бэрфорд, в активе которого 22 очка. у его партнёра по команде Окаро Уайта — 22 балла.
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