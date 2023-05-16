Перасович: ключевым в финале стал второй матч, который УНИКС почти проиграл

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в финале Единой лиги ВТБ над «Локомотивом-Кубань».
Казанский клуб выиграл серию со счётом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом России.
«Это огромное достижение! В первую очередь хочу поздравить своих игроков, тренерский штаб, болельщиков и в особенности семью Богачёвых. Потому что это большой успех всего клуба. Надеюсь, нам удастся повторить его в будущем. Лига ВТБ – очень сильный чемпионат. Его выигрывали «Химки», долгое время в соревновании доминировал ЦСКА, в прошлом году победителем стал «Зенит». В конкуренции с клубами, обладающими очень большим бюджетом, чрезвычайно сложно стать первым. Рад, что нам это удалось!
Ключевым в финале стал второй домашний матч, который мы практически проиграли, но боролись до конца и сумели сравнять счёт в серии. После этого я знал, что если нам удастся выиграть один из двух матчей в Краснодаре, то мы получим шанс завоевать титул. Но мы победили дважды и сегодня уже не имели права проиграть перед своими болельщиками», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
- 16 мая 2023
-
23:17
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
20:22
-
19:54
-
19:31
-
19:13
-
18:51
-
18:30
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
17:02
-
16:52
-
16:30
-
15:59
-
15:17
-
15:11
-
14:43
-
14:41
-
14:25
-
12:43
-
12:31
-
12:21
-
12:00