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Видеообзор победы УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»

Видеообзор победы УНИКСа в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Сегодня, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-Холл» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Видео доступно в YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 98:89 в пользу хозяев площадки.

Напомним, после пяти сыгранных матчей счёт в серии 4-1 в пользу УНИКСа. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.

Самым результативным игроком матча стал македонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 34 очка. В составе «Локомотива-Кубань» отличился Джейлен Бэрфорд, в активе которого 22 очка. У его партнёра по команде Окаро Уайта — 22 балла.

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