Секулич: Димитриевич показал, почему является самым ценным игроком финала

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своей команды в финале Единой лиги ВТБ от УНИКСа.

Казанский клуб выиграл серию со счётом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом России.

«Как мне показалось, УНИКС вышел на сегодняшний матч с настроем «если проиграешь, то умрёшь» – а ведь так начать игру следовало как раз нашей команде. Во второй половине нам вроде бы удалось устроить погоню. Но у казанской команды на первый план вышел Ненад Димитриевич — он показал, почему является самым ценным игроком этого финала и, возможно, большой мировой звездой в ближайшей перспективе.

Хочу выразить огромную благодарность нашим игрокам — тому, чего они добились и как сражались. В плей-офф нам каждую серию приходилось начинать в гостях, что очень непросто, но мы добрались до финала – и там имели все шансы выиграть во втором, третьем и четвёртом матчах – очень жаль, что нам немного не хватило для этого опыта.

Считаю, что мне повезло быть наставником у этих парней — у многообещающих русских игроков, каждый из которых способен вырасти в звезду, и у американских легионеров, которые прекрасно играли и отдали всё, чтобы сделать лучше команду в целом и каждого из партнёров.

Сегодня я дал много времени молодёжи – но не потому, что мы сдались, а потому что я был уверен в том, что эти парни принесут команде пользу», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.