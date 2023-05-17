Секулич: Димитриевич показал, почему является самым ценным игроком финала

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своей команды в финале Единой лиги ВТБ от УНИКСа.
Казанский клуб выиграл серию со счётом 4-1 и впервые в истории стал чемпионом России.
«Как мне показалось, УНИКС вышел на сегодняшний матч с настроем «если проиграешь, то умрёшь» – а ведь так начать игру следовало как раз нашей команде. Во второй половине нам вроде бы удалось устроить погоню. Но у казанской команды на первый план вышел Ненад Димитриевич — он показал, почему является самым ценным игроком этого финала и, возможно, большой мировой звездой в ближайшей перспективе.
Хочу выразить огромную благодарность нашим игрокам — тому, чего они добились и как сражались. В плей-офф нам каждую серию приходилось начинать в гостях, что очень непросто, но мы добрались до финала – и там имели все шансы выиграть во втором, третьем и четвёртом матчах – очень жаль, что нам немного не хватило для этого опыта.
Считаю, что мне повезло быть наставником у этих парней — у многообещающих русских игроков, каждый из которых способен вырасти в звезду, и у американских легионеров, которые прекрасно играли и отдали всё, чтобы сделать лучше команду в целом и каждого из партнёров.
Сегодня я дал много времени молодёжи – но не потому, что мы сдались, а потому что я был уверен в том, что эти парни принесут команде пользу», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
- 17 мая 2023
-
00:15
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:17
-
23:08
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:04
-
21:53
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
20:22
-
19:54
-
19:31
-
19:13
-
18:51
-
18:30
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
17:02
-
16:52
-
16:30
-
15:59
-
15:17
-
15:11
-
14:43
-
14:41
-
14:25
-
12:43
-
12:31