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Евгений Богачёв поделился эмоциями от первого за 25 лет чемпионства во главе УНИКСа

Евгений Богачёв поделился эмоциями от первого за 25 лет чемпионства во главе УНИКСа
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв после победы его команды в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (98:89) рассказал о коллекции трофеев в клубе.

«У нас было «серебро» Единой лиги ВТБ, победы в Лиге чемпионов ФИБА, Кубке Европы, Кубке Североевропейской лиги – все кубки были, но с ЭТИМ я тянул до юбилея! Что я чувствую сейчас? Как говорится, однажды спросили у человека из Сибири, что он чувствует прямо сейчас. Он сказал: «Чувство голода и холода осталось, но появилось чувство глубокого морального удовлетворения». Так что огромное удовлетворение.

Верили, что станем чемпионом. Но мы хотели стать и чемпионами Евролиги. Невовремя на нас накинули капкан. Так что всё впереди.

Интерес к баскетболу возрос в Казани. Десятки матчей «Баскет-холл» переполнен, билетов нет. Когда играли против «Зенита», что здесь творилось… Приезжал знаменитый тренер Европы Паскуаль, но мы его «Зенит» – чемпиона России – обыграли. Нужно поддерживать такой интерес, но это будет трудно», – приводит слова Богачёва «БИЗНЕС Online».

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