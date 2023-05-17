Разыгрывающий «Локомотива-Кубань»: раз вышли в финал, то хотелось и выиграть его

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился своими ощущениями после пятого матча финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (89:98, счёт в серии 1-4).
«Сложно говорить, когда последним матчем проигрываешь сезон, всегда обидно. Но, конечно, невероятный сезон, невероятная работа. Прошли ЦСКА, не пустили многократных чемпионов в финал… Но аппетит приходит во время еды, поэтому раз вышли в финал, то хотелось и выиграть его. Это будет уроком для нас. Возможно, так должно было случиться, чтобы мы, молодые ребята, не расслабились после первого места, а невероятно поработали летом, чтобы вернуться ещё сильнее. Потому что награждение УНИКСа, которое сейчас мы видели – это огромная мотивация для нас работать, чтобы вернуться и забрать то, что мы не забрали в финале.
Сезон – это, в принципе, марафон. Первые матчи сезона не приносят тебе какие-то медали, поэтому мы искали игру, понимание, взаимодействие. Ближе к плей-офф нашли это, вошли в форму, чуть-чуть почувствовали, что можем, и у нас многое получилось. Правда, не всё, но в целом, конечно, хороший сезон. Спасибо всем нашим болельщикам, то, как вы нас поддерживали – это лучше и круче всех в лиге! Но за нами должок, который мы обязательно постараемся вернуть в следующем сезоне», — приводит официальный сайт «Локомотива-Кубань» слова Щербенёва.
Краснодарский клуб занял второе место в турнире.
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