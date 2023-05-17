«Зенит» пригласил болельщиков сыграть вместе с баскетболистами клуба

Петербургский «Зенит» проведет 18 мая встречу с болельщиками, сообщает официальный сайт клуба. После неё состоится матч с участием игроков команды и её поклонников.
«Баскетбольный «Зенит» приглашает болельщиков в тёплой и дружеской атмосфере подвести итоги сезона в формате свободной беседы с руководством клуба, игроками и тренерским штабом. Каждый сможет задать свой вопрос и получить ответ. После этого нас ждёт матч двух смешанных команд, в которых болельщики смогут сыграть плечом к плечу с баскетболистами «Зенита». Завершится встреча традиционной автограф-сессией», — говорится в сообщении клуба.
Встреча с болельщиками состоится в Академии баскетбола «Зенит», сбор гостей в 19:00. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться.
«Зенит» стал четвёртым в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ, уступив в серии за третье место ЦСКА 1-4.
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