ЦСКА — бронзовый призёр Единой лиги ВТБ! Две ошибки в концовке стоили «Зениту» медалей

Московский ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2022/2023. В прошлом году «Зениту» удалось отыграться с 1-3 в финальной серии и выиграть чемпионат страны, но в этот раз петербуржцы упустили победу в пятом матче. Две ошибки в концовке, увы, стоили им серии – подопечные Паскуаля сложили полномочия действующего чемпиона и заняли четвёртое место на турнире.

Открывающий матч этого противостояния дался москвичам непросто. Прямо накануне они лишились своего лидера – Алексея Шведа, на которого было совершено хулиганское нападение. Он, кстати, посетил сегодняшний матч, несмотря на полученные травмы!

Помимо этого, на команде сказалась и усталость после напряжённого полуфинала с «Локомотивом», растянувшегося на семь встреч. Так что первый матч серии завершился разгромной победой «Зенита» на выезде, даже несмотря на отсутствие Томаса Эртеля и Трэя Томпкинса.

Зато три последующие встречи, в том числе две в Санкт-Петербурге, армейцы выиграли. Все три раза соперник отдавал им победу во второй половине – не помогли ни родные стены, ни возвращение Эртеля, Сергея Карасёва и Дмитрия Кулагина.

Но, как уже было упомянуто, в прошлом году «Зенит» сумел из аналогичной ситуации выкрутиться, да ещё и забрать трофей. Однако тренер Хавьер Паскуаль считает, что сравнивать ту серию с нынешней будет не совсем уместно:

«Прошлый год уже в прошлом, этот год — это другой год. Ситуации разнятся, у нас, например, нет одного легионера, Трэя Томпкинса. Но что есть, то есть. Конечно, мы планируем приложить все усилия для победы в Москве, это вообще не вопрос. Но сравнения с прошлым сезоном лишние, тем более что мы теперь играем не в финале, а только в серии за третье место. Совершенно другая ситуация».

В стартовой пятёрке «Зенита» на решающий матч вышли Трент Фрейзер, Ройс Хэмм, Сергей Карасёв, Томас Эртель и Адриен Морман. У хозяев с первых минут на площадке появились Каспер Уэйр, Иван Ухов, Самсон Руженцев, Деян Давидовац и Никола Милутинов – его повреждение в четвёртом матче оказалось несерьёзным.

Встреча началась с небольшого рывка 5:1 от ЦСКА. После двух штрафных Руженцева в кольцо «Зенита» влетела и эффектная «трёшка» от Уэйра, а уже к середине отрезка ЦСКА вёл 9:3. И хотя команды реализовали всего 3 из 13 бросков с игры на двоих, именно гости никак не могли организовать игру в позиционном нападении. Вскоре красно-синим удалось довести собственное преимущество до двузначного благодаря попаданиям Милутинова и Девонте Кейкока. Они вынудили Паскуаля взять тайм-аут, в котором он был ну очень недоволен игрой подопечных в обороне. Помимо этого, «Зениту» по-прежнему не хватало скорости; были проблемы и с точностью из-за дуги (0/7), и с подборами на собственном щите. Так, за 50 секунд до окончания отрезка ЦСКА вернул себе «+10». И, несмотря на попадание Фрейзера из-под кольца на последних секундах, счёт в матче был 21:11 в пользу хозяев.

ЦСКА — «Зенит» (82:79) Фото: Михаил Сербин/ПБК ЦСКА

В начале второго отрезка «Зенит» смотрелся куда бодрее. Статистику по трёхочковым поправил Калеб Хомсли, попавший два подряд из-за дуги. Третью «трёху» для своей команды забросил Виталий Фридзон, и вот уже Эмилу Райковичу пришлось брать тайм-аут. «Зениту» удалось сократить разницу в счёте до «-3», а потом и до «-1» благодаря очкам второго шанса. По подборам в нападении петербуржцы вели 8:1 – здесь стоит сказать спасибо Фридзону и Морману. Первый вывел команду вперёд со штрафной, второй добавил ещё два очка – гости повели «+3». Но потом Ухов наказал соперника за ошибку Клименко и сравнял счёт. Затем свои трёхочковые забили и Давидовац с Уэйром, вернув ЦСКА «+6». Под самый конец отрезка Эртель набрал свои первые очки в матче, но, когда Ухова оставили одного на периметре, он вколотил баззер из-за дуги. 43:36 в пользу ЦСКА перед большим перерывом.

В третьей четверти Руженцев быстро набрать пять очков, вернув своей команде «+8». Но «Зенит» вернулся в игру: Калеб Хомсли забил ещё две «трёшки», Эртель раздавал свои мастерские передачи, Морман был хорош на подборе и на перехвате. Так, сине-бело-голубые организовали рывок 12:0 и повели в счёте. Благодаря штрафным и дальнему попаданию Далласа Мура ЦСКА удалось сравнять, но прямо под сирену Эртель отправил в кольцо соперника очередной трёхочковый. Так, к заключительной десятиминутке команды подходили со счётом 58:57 в пользу гостей.

Решающий отрезок «Зенит» начал ну очень уверенно – с трёхочковых Фрейзера, Зубкова и Эртеля, которые сформировались в рывок 9:2. Правда, вскоре после этого Эртель получил четвёртый персональный фол и был вынужден отправиться на скамейку.

ЦСКА — «Зенит» (82:79) Фото: Михаил Сербин/ПБК ЦСКА

Стоит отметить, что между командами была колоссальная разница по подборам в нападении. По этому показателю петербуржцы – поверить только – вели 16:2. Но даже несмотря на это, к середине отрезка преимущество «Зенита» было минимальным. Неудивительно, что благодаря «трёхам» Уэйра и Мура ЦСКА быстро вернул себе лидерство, но Эртель тут же подоспел со своим дальним попаданием. За полторы минуты до финальной сирены «+1» было у гостей, спустя 40 секунд – уже у хозяев, а спустя ещё 20 – снова у гостей. Эмил Райкович взял свой последний тайм-аут за 15 секунд до окончания матча, сразу после которого Давидовац заработал «энд-уан» и вывел свою команду вперёд. С линии серб не попал – на то, чтобы отыграться с «-1», у «Зенита» оставалось 12 секунд. Но Давидовац зарешал и тут – заставил Торопова сфолить в нападении. После очередного нарушения Руженцев попал два с линии, и у гостей оставалось всего 2,9 секунды на камбэк. Бросать решающую «трёшку» доверили Эртелю, но он оказался неточен. 82:79 – ЦСКА становится бронзовым призёром сезона-2022/2023!

По окончании игры на стадионе состоялась церемония награждения – игрокам армейцев вручили бронзовые медали. Для ЦСКА и «Зенита» сезон завершён, но главная интрига остаётся. Кто же станет новым чемпионом Единой лиги ВТБ? За это звание борются казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань». Не пропустите их следующую встречу, которая состоится уже завтра, 16 мая. Начало – в 19:30 мск.