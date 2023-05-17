Кущенко: «Локомотив» влюбил в себя болельщиков по всей стране

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу «Локомотива-Кубань», который завоевал серебряные медали чемпионата.

«Локомотив-Кубань» влюбил в себя болельщиков по всей стране своим подходом к российским талантам, влюбил невероятной игрой в полуфинале с ЦСКА. Мы думали, что прошлый сезон Единой лиги ВТБ был крутой. Нет, этот сезон еще круче! Поздравляю «Локо», который вкладывается в структуру подготовки резерва и добивается результата – «Локомотив-Кубань» завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. Нужно отдать должное Андрею Ведищеву, что он четко выдерживает эту линию.

Сегодня в один момент вышла на паркет наша российская молодежь! И Кирилл Елатонцев, который был MVP «Финала четырех» Единой молодежной лиги ВТБ, тут же здорово себя проявил – набрал подряд восемь очков. Ребята «горели», а тут стали сокращать отставание в счете. Это говорит о системности, которую «Локо» держит. Из многих российских клубов талантливая молодежь выходит, но кто из них получает столько игрового времени, как ребята в «Локо»? Уверен, перспектива у них есть. Многие уже в сборной. Понятно, что сейчас ситуация с национальной командой непростая, но мы не можем игнорировать то, как выросли молодые парни в «Локо» — Владислав Емченко, Захар Ведищев. Андрей Мартюк второй сезон подряд признается лучшим молодым игроком «Локо». А Саша Щербенёв против ЦСКА в овертайме седьмого матча организовал победу своей команды, когда за перебор персональных замечаний лидеры команды уже досматривали матч со скамейки запасных», — приводит слова Кущенко пресс-служба клуба.