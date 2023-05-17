Перасович высказался по поводу нового контракта с УНИКСом

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу возможного продления контракта с казанской командой.

«Сейчас я ничего не знаю. Закончится контракт, а там посмотрим. Если будет возможность остаться в Казани, то почему бы и нет? Я открыт к такому предложению», — цитирует Перасовича БИЗНЕС Online.

Напомним, вчера, 16 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» прошёл пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Встреча завершилась со счётом 98:89 в пользу хозяев площадки.

Напомним, из пяти проведённых матчей УНИКС выиграл четыре. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ финальные серии продолжаются до четырёх побед одной из команд. Таким образом, УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023.

Самым результативным игроком матча стал македонский разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 34 очка. В составе «Локомотива-Кубань» отличился Джейлен Бэрфорд, в активе которого 22 очка. У его партнёра по команде Окаро Уайта 22 очка.