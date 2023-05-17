Ватутин поздравил президента УНИКСа с победой в Единой лиге ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поздравил владельца УНИКСа Евгения Богачёва с победой в Единой лиге ВТБ.
«Уважаемый Евгений Борисович!
От имени игроков, тренеров, работников Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА поздравляю Вас, команду, клуб и казанских болельщиков с победой в чемпионате Единой лиги ВТБ!
Понимаю, каким важным стало это достижение лично для Вас. На протяжении 25 лет под Вашим руководством команда находилась в элите российского баскетбола, завоевывала медали чемпионата страны и побеждала в европейских клубных соревнованиях. Противостояния УНИКСа и ЦСКА в решающих стадиях плей-офф стали одним из символов турниров с вашим участием. Золото Лиги ВТБ было недостающим звеном, которое теперь лишь закрепило статус УНИКСа как лидера в нашем виде спорта, оно стало результатом не только работы по ходу нынешнего, очень непростого сезона, но и вершиной многолетнего системного труда по выстраиванию клуба высокого европейского уровня.
От души желаю, чтобы золотые медали только добавили мотивации Вам и всем клубным работникам на дальнейшие свершения. Уверен, победа УНИКСа в Лиге ВТБ добавит популярности нашему любимому виду спорта в России в целом и в Республике Татарстан в частности, привлечёт на трибуны в Казани ещё больше болельщиков, вдохновит новое поколение пойти в баскетбольные секции, укрепит структуру клуба.
Желаю Вам полноценно насладиться победой и заслуженным отдыхом, с новыми силами включиться в работу и в новом сезоне продолжить выступать по-чемпионски», — говорится в заявлении Ватутина.
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