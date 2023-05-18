Гомельский назвал ключевой момент в победе УНИКСа в финальной серии ЕЛ ВТБ с «Локо»

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос касательно момента финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань», который стал ключевым.

«Победа УНИКСа в четвёртом матче серии в дополнительной пятиминутке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1 и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Для казанцев этот титул стал первым в турнире. Четвёртый матч, о котором говорил Гомельский, УНИКС выиграл со счётом 90:88 в овертайме.

Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).