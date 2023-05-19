Игроки Евролиги предсказали, что «Барселона» возьмёт титул

Basket News провёл опрос среди 14 баскетболистов, не попавших в Финал Четырёх, о том, кто, по их мнению, возьмёт титул Евролиги нынешнего сезона. Результаты опроса показали, что шесть баскетболистов ставят на «Барселону» как на победителя турнира. По три игрока ставят на «Реал» Мадрид и «Олимпиакос». «Монако» поддержали лишь два спортсмена.

Каталонский клуб считается явным фаворитом в полуфинальном противостоянии с мадридским «Реалом». 11 из 14 игроков предсказали «Барселоне» выход в финал. В другом полуфинале мнения разделились сильнее. Небольшим фаворитом считается «Олимпиакос» (за него восемь игроков против шести высказавшихся за «Монако»).

«Барселона» является двукратным победителем Евролиги — в 2003 и 2010 году.