«Клипперс» и Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта
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Инсайдер Clutch Points Бретт Сигель сообщил, что «Лос-Анджелес Клипперс» заинтересован в продлении контракта с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.
Уэстбрук в середине сезона был обменян в «Юту Джаз», которая выкупила его контракт, что позволило Расселлу присоединиться к «Клипперс» на минимальном контракте.
Звёздный разыгрывающий стал одним из лучших игроков команды в серии в рамках первого раунда Западной конференции с «Финикс Санз». 34-летнему баскетболисту пришлось замещать травмированных Кавая Леонарда и Пола Джорджа. За пять матчей серии он в среднем набирал 23,6 очка, 7,6 подбора и 7,4 результативной передачи.
Сигель сообщает, что у Уэстбрука нет желания переезжать из Лос-Анджелеса.
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