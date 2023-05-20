«Клипперс» и Расселл Уэстбрук проявляют взаимный интерес в продлении контракта

Инсайдер Clutch Points Бретт Сигель сообщил, что «Лос-Анджелес Клипперс» заинтересован в продлении контракта с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

Уэстбрук в середине сезона был обменян в «Юту Джаз», которая выкупила его контракт, что позволило Расселлу присоединиться к «Клипперс» на минимальном контракте.

Звёздный разыгрывающий стал одним из лучших игроков команды в серии в рамках первого раунда Западной конференции с «Финикс Санз». 34-летнему баскетболисту пришлось замещать травмированных Кавая Леонарда и Пола Джорджа. За пять матчей серии он в среднем набирал 23,6 очка, 7,6 подбора и 7,4 результативной передачи.

Сигель сообщает, что у Уэстбрука нет желания переезжать из Лос-Анджелеса.