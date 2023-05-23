Леброн Джеймс и Аарон Гордон вступили в словесную перепалку во время матча

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 75:67 в пользу хозяев паркета.
Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон во время второй четверти вступили в словесную конфронтацию после игрового момента.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 15 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,4. На счету Гордона — 12,4 очка, 5,5 подбора и 2,3 передачи за 14 встреч.
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