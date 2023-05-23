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Леброн Джеймс и Аарон Гордон вступили в словесную перепалку во время матча

Леброн Джеймс и Аарон Гордон вступили в словесную перепалку во время матча
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит четвёртый матч финала плей-офф НБА в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 75:67 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
23 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
111 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 21, Ривз - 17, Шрёдер - 13, Хатимура - 10, Расселл - 4, Томпсон - 4, Уокер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Вандербилт, Габриэль, Кристи, Харрисон
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 25, Гордон - 22, Портер - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Браун - 6, Грин - 2, Брайант, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар

Звёздный лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон во время второй четверти вступили в словесную конфронтацию после игрового момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 15 играх, набирая в среднем 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,4. На счету Гордона — 12,4 очка, 5,5 подбора и 2,3 передачи за 14 встреч.

Забавный игровой момент с Леброном:
Видео
Леброн Джеймс набрал незапланированные три очка во время 4-го матча с «Денвером»
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