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Тимофей Мозгов встретился с Николой Йокичем после 4-го матча серии «Лейкерс» — «Денвер»

Тимофей Мозгов встретился с Николой Йокичем после 4-го матча серии «Лейкерс» — «Денвер»
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после четвёртого матча финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:111, 4-0) в подтрибунном помещении встретился с российским баскетболистом Тимофеем Мозговым.

Мозгов тепло поприветствовал сербского игрока. Примечательно, что российский центровой в своё время выступал как за «Денвер», так и за «Лейкерс». В 2016 году Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс».

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 15 играх, набирая в среднем 29,9 очка, 13,3 подбора и 10,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 47,4.

Серб по итогам серии получил награду имени Мэджика Джонсона, которая присуждается лучшему игроку в финале Западной конференции.

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