Лазарев: ЕЛ ВТБ по интересу ничем не уступает Евролиге, обидно, что своё считается плохим

Центровой казанского УНИКСа Иван Лазарев поделился мнением об отстранении российских клубов от Евролиги. Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ стал чемпионом и, если бы не отстранение, в следующем сезоне сыграл бы в Евролиге.

«Расстраивает, что УНИКС после чемпионства не сыграет в Евролиге? Но УНИКС никогда не сыграет и в НБА. С этим ничего не поделать, как и с тем, что сейчас нет еврокубков. Надо отталкиваться от реалий. Есть разные виды прекрасного. Надо научиться ценить то, что есть. Да, конечно, мы привыкли мерить всё по самым высоким критериям. Для нас это Евролига, где при любых других обстоятельствах УНИКС играл бы в следующем сезоне. Но мне интересно следить за нашим баскетболом, у нас тоже есть идеи и замысел.

Наша лига и по накалу, и по интересу игр ничем не уступает Евролиге. Обидно, что своё по умолчанию считается плохим. Всем спортсменам хочется соревноваться на самом высоком уровне, но в отсутствии Евролиги страшного нет. С таким накалом, какой был в плей-офф, «Баскет-холл» будет наполняться. У нас был солд-аут на финальной серии. И это без ЦСКА. И никто не пожалел, что провёл вечера в «Баскет-холле». Уверен, что наша победа даст толчок в развитии баскетбола в Татарстане. А это уже большая победа», — приводит слова Лазарева Metaratings.