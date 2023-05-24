Джейлен Браун отреагировал на первую победу «Бостона» в серии с «Майами»

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун прокомментировал победу команды в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (116:99), который состоялся сегодня, 24 мая.

«Мы хотим ещё поиграть в Майами [в потенциальном шестом матче]. Если это произойдёт, то мы покажем себя хорошо. Следующая игра получится весёлой, это серьёзное событие, и мы должны быть готовы к игре», – сказал Браун на послематчевой пресс-конференции.

На данный момент счёт в серии между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» 3-1. Пятый матч команд состоится в пятницу, 26 мая, начало – в 3:30 мск.

Ранее Джейсон Тейтум высказался о первой победе «Бостона» в серии с «Майами».