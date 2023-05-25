Двукратный участник Матча звёзд НБА высказался о современном поколении баскетболистов

Бывший игрок «Чикаго Буллз», двукратный участник Матча звёзд НБА Жоаким Ноа рассказал, что он думает о молодых баскетболистах.

«Мне кажется, сейчас игра стала другой. Молодые ребята очень хорошо обучены. Между первым и восьмым пиком в драфте разница совсем небольшая. Даже если ты 15-й игрок в списке талантов, разница с топом рейтинга очень маленькая.

Молодые парни становятся всё лучше и лучше. У них есть талант, но при этом у них уже немного другая техника игры, которая даже лучше. В остальном всё как раньше – если ты не можешь забрасывать мячи, ты больше не играешь», – приводит слова Ноа портал Fadeaway World.

Ноа провёл в НБА 13 сезонов. В регулярных чемпионатах НБА он принял участие в 667 матчах, в среднем набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи. На протяжении девяти сезонов Ноа выступал в составе «Чикаго». Также в его послужном списке «Нью-Йорк», «Мемфис» и «Клипперс».