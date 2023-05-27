Майк Мэлоун: не думаю, что Йокича мотивировало то, что он был задрафтован под 41 номером

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун порассуждал о том, мотивировало ли звёздного сербского центрового Никола Йокича то, что его выбрали во втором раунде драфта.
«Игроки так по-разному относятся к тому, когда их выбирают низко на драфте, когда их обменивают в другие команды. Многие используют это как дополнительную мотивацию, чтобы становиться лучше. Что касается Йокича, за восемь лет знакомства с ним, а я провёл с ним немало времени и вне работы, я никогда не замечал, что его особенно беспокоило, что его выбрали под 41 номером на драфте. Я думаю он наоборот был рад, что какая-то команда выбрала именно его, дала ему шанс. Хотя он был задрафтован во время рекламы фастфуды, вот как раз этот факт возможно и стал для него ещё одним поводом для развития», — приводит слова Мэлоуна ClutchPoints в своих социальных сетях.
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