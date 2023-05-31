«Нью-Йорк» расстался с генеральным менеджером

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Никс» Скотт Перри покинет свою должность в это межсезонье, сообщает Bleacher Report.

«Никс» наняли Перри в 2017 году на четыре сезона, а потом президент по баскетбольным операциям Леон Роуз продлил соглашение ещё на два года. Контракт 59-летнего специалиста заканчивается грядущим летом.

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Скотт сыграл важную роль в преображении команды. Он участвовал в драфте форварда Ар Джей Барретта и центрового Митчелла Робинсона, а также в подписаниях разыгрывающего Джейлена Брансона и тяжёлого форварда Джулиса Рэндла. В нынешнем сезоне «Никс» впервые с сезона 2012/2013 вышли во второй раунд Восточной конференции, где уступили лишь будущим финалистам «Майами Хит» со счётом 2-4.