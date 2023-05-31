«Нью-Йорк» расстался с генеральным менеджером
Поделиться
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Никс» Скотт Перри покинет свою должность в это межсезонье, сообщает Bleacher Report.
«Никс» наняли Перри в 2017 году на четыре сезона, а потом президент по баскетбольным операциям Леон Роуз продлил соглашение ещё на два года. Контракт 59-летнего специалиста заканчивается грядущим летом.
Заявления от ещё одного ушедшего генменеджера:
Скотт сыграл важную роль в преображении команды. Он участвовал в драфте форварда Ар Джей Барретта и центрового Митчелла Робинсона, а также в подписаниях разыгрывающего Джейлена Брансона и тяжёлого форварда Джулиса Рэндла. В нынешнем сезоне «Никс» впервые с сезона 2012/2013 вышли во второй раунд Восточной конференции, где уступили лишь будущим финалистам «Майами Хит» со счётом 2-4.
Проверь свои знания по разделу:
Комментарии
- 31 мая 2023
-
07:38
-
07:33
-
07:25
-
07:11
-
06:47
-
06:22
-
06:17
-
06:14
-
05:52
-
05:33
-
05:18
-
04:29
-
03:32
-
01:42
-
00:09
- 30 мая 2023
-
23:20
-
22:34
-
21:54
-
21:10
-
20:28
-
19:59
-
19:31
-
18:45
-
18:08
-
17:31
-
16:56
-
16:51
-
16:23
-
15:47
-
15:36
-
14:48
-
14:00
-
13:44
-
13:08
-
13:03
Партнерский контент