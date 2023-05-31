Боб Майерс: нет смысла заниматься этой работой, если не пытаешься выиграть чемпионство

Экс генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс рассказал об ожиданиях и целях во время своей работы в команде.

«Насколько сильное существовало давление, что надо выигрывать чемпионства, имея Карри, Томпсона и Грина в составе? Не имеет значения, есть они или нет. Всегда есть высокое давление. Наша задача — выигрывать титулы и точка.

Я буду ожидать этого и в следующем сезоне, и через три, и через пять лет. Нет смысла заниматься этой работой, если не пытаешься выиграть чемпионство. Никакого смысла», — заявил Майерс на пресс-конференции по поводу его ухода из организации.

За время работы Майерса «Уорриорз» стали настоящей династией, выходя в финал семь раз за последние девять лет и выиграв четыре титула.