Никола Миротич может покинуть «Барселону»

Форвард «Барселоны» Никола Миротич может покинуть команду. Контракт игрока рассчитан до 2025 года, а его оклад составляет около € 10 млн в год, и расторжение соглашения, по сообщениям Mundo Deportivo и BasketNews, является одним из наиболее вероятных вариантов.

Стороны уже провели несколько бесед по поводу урегулирования текущего контракта, но соглашения пока нет. Как сообщает Mundo Deportivo, есть надежда, что эти переговоры могут быстро продвинуться и привести к удовлетворительному для всех сторон решению.

Официальная позиция клуба не предполагает возможности ухода Миротича.

«Никола Миротич — игрок «Барселоны», и у него есть контракт. Мы надеемся, что вместе мы сможем выиграть титул чемпиона страны», — говорится в официальном сообщении команды.