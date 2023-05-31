Пол Джордж: «Голден Стэйт» с Дюрантом — самая сильная команда в своей истории

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу эпохи «Голден Стэйт Уорриорз», когда в этой команде играл Кевин Дюрант.

«Эпоха Кевина Дюранта — это, безусловно, самая сильная команда «Уорриорз». Эта команда входит в число лучших команд, против которых я играл», — сказал Джордж на PodcastPShow.

Дюрант закончил регулярный сезон, в среднем имея следующие цифры: 29,1 очка, 6,7 подбора и пять ассистов. Кевин по ходу сезона был обменян по собственной просьбе в «Финикс Санз», с которым остановился на стадии второго раунда, уступив «Денвер Наггетс» в серии со счётом 2-4.