Пол Джордж: «Голден Стэйт» с Дюрантом — самая сильная команда в своей истории
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу эпохи «Голден Стэйт Уорриорз», когда в этой команде играл Кевин Дюрант.
«Эпоха Кевина Дюранта — это, безусловно, самая сильная команда «Уорриорз». Эта команда входит в число лучших команд, против которых я играл», — сказал Джордж на PodcastPShow.
Дюрант закончил регулярный сезон, в среднем имея следующие цифры: 29,1 очка, 6,7 подбора и пять ассистов. Кевин по ходу сезона был обменян по собственной просьбе в «Финикс Санз», с которым остановился на стадии второго раунда, уступив «Денвер Наггетс» в серии со счётом 2-4.
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