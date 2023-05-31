Форвард сборной России Станислав Ильницкий высказался по поводу своего перехода в «Парму-Пари».
«Спасибо руководству БК «Парма-Пари» за доверие, я очень рад присоединиться к пермской баскетбольной семье! С Евгением Юрьевичем Пашутиным мы знакомы давно, и я прекрасно знаю, с какой требовательностью и рвением он относится к своему делу. Отдельно хотелось бы передать привет пермским болельщикам. Вся лига знает, насколько они крутые, а лично я не раз в этом убеждался! Поддержка сборной России в Перми на домашних матчах — прекрасный тому пример. Что интересно, три года подряд мой день рождения выпадал на февральские игры сборной в Перми, и я чувствовал, что рано или поздно судьба сведёт меня с этим прекрасным городом», — приводит слова Ильницкого пресс-служба команды.
- 31 мая 2023
-
16:12
-
16:09
-
15:59
-
15:34
-
15:14
-
15:07
-
14:20
-
14:15
-
13:47
-
13:36
-
12:56
-
12:34
-
12:00
-
11:56
-
11:16
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
09:53
-
09:42
-
09:31
-
07:43
-
07:38
-
07:33
-
07:25
-
07:11
-
06:47
-
06:22
-
06:17
-
06:14
-
05:52
-
05:33
-
05:18
-
04:29
-
03:32