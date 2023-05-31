Форвард сборной России Станислав Ильницкий высказался по поводу своего перехода в «Парму-Пари».

«Спасибо руководству БК «Парма-Пари» за доверие, я очень рад присоединиться к пермской баскетбольной семье! С Евгением Юрьевичем Пашутиным мы знакомы давно, и я прекрасно знаю, с какой требовательностью и рвением он относится к своему делу. Отдельно хотелось бы передать привет пермским болельщикам. Вся лига знает, насколько они крутые, а лично я не раз в этом убеждался! Поддержка сборной России в Перми на домашних матчах — прекрасный тому пример. Что интересно, три года подряд мой день рождения выпадал на февральские игры сборной в Перми, и я чувствовал, что рано или поздно судьба сведёт меня с этим прекрасным городом», — приводит слова Ильницкого пресс-служба команды.