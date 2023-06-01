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Майк Мэлоун: никакие сюжеты не отвлекут нас от цели

Майк Мэлоун: никакие сюжеты не отвлекут нас от цели
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун ответил на вопрос о том, повлияет ли инцидент из прошлого сезона на предстоящую серию с «Майами Хит». В вопросе имелся в виду инцидент, произошедший между звёздным сербским центровым Николой Йокичем и экс-форвардом «Майами Хит» Маркифом Моррисом.

После стычки в середине площадки Йокич подбежал к Моррису со спины и сильно толкнул его, в результате чего тот упал на пол и получил травму.

«Может ли повлиять инцидент на серию? Этого не было ни в одной из моих мыслей, ни в одном из обсуждений или рассказов. Этот вопрос, пожалуй, стоит задать «Майами». Всё, что нас беспокоит сейчас, — завтрашняя победа. Никакие сюжеты не отвлекут нас от цели», — заявил Мэлоун на пресс-конференции.

Слова Мэлоуна о Йокиче:
Майк Мэлоун — о Николе Йокиче: он не пытается быть тем, кем не является
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