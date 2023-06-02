УНИКС продлил контракт с центровым Иваном Лазаревым

Казанский УНИКС на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с центровым Иваном Лазаревым. Новое соглашение будет действовать по схеме «1+1».
Напомним, прошлый сезон 32-летний баскетболист начинал в «Самаре», в составе которой он провёл 22 матча в рамках регулярного чемпионата и набирал в них в среднем за игру 5,1 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи.
В конце марта Лазарев подписал контракт с УНИКСом. В составе казанского клуба он стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В активе Ивана семь игр за УНИКС, в которых он набирал 2,7 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,3 результативной передачи.
Ранее Лазарев также защищал цвета московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита», пермской «Пармы», московских МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань».
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