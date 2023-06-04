Джамал Кроуфорд: травма Джейсона Тейтума в седьмом матче с «Хит» разочаровала меня

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался о серии финала плей-офф НБА в Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами». В частности, Кроуфорда разочаровала травма форварда «Бостона» Джейсона Тейтума.
«Травма Джейсона Тейтума разочаровала меня в начале седьмого матча. Всё-таки я знаю, что Тейтум — из тех парней, кто не подведёт в концовке. Он выложится по полной.
Коби Брайант — любимый игрок Тейтума, наверняка Джейсон у него чему-то научился и в битве не на жизнь, а на смерть он выстоит. Как фанат, я был разочарован», — сказал Кроуфорд в эфире Dan Patrick Show.
Напомним, «Селтикс» проиграли серию «Майами» со счётом 4-3. В седьмой игре «Хит» оказались сильнее со счётом 104:83. Тейтум получил травму в начале встречи.
- 4 июня 2023
-
02:56
-
01:22
-
00:12
- 3 июня 2023
-
22:14
-
22:00
-
20:15
-
19:00
-
18:21
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:52
-
15:45
-
15:20
-
14:57
-
14:04
-
13:24
-
13:08
-
12:29
-
11:21
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:07
-
07:54
-
07:13
-
07:01
-
06:38
-
06:38
-
04:50
-
01:59
-
00:40
- 2 июня 2023
-
23:44
-
23:10
-
22:11