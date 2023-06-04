Джамал Кроуфорд: травма Джейсона Тейтума в седьмом матче с «Хит» разочаровала меня

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался о серии финала плей-офф НБА в Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами». В частности, Кроуфорда разочаровала травма форварда «Бостона» Джейсона Тейтума.

«Травма Джейсона Тейтума разочаровала меня в начале седьмого матча. Всё-таки я знаю, что Тейтум — из тех парней, кто не подведёт в концовке. Он выложится по полной.

Коби Брайант — любимый игрок Тейтума, наверняка Джейсон у него чему-то научился и в битве не на жизнь, а на смерть он выстоит. Как фанат, я был разочарован», — сказал Кроуфорд в эфире Dan Patrick Show.

Напомним, «Селтикс» проиграли серию «Майами» со счётом 4-3. В седьмой игре «Хит» оказались сильнее со счётом 104:83. Тейтум получил травму в начале встречи.