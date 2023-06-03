Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл перенёс операцию

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Джулиус Рэндл перенёс артроскопическую операцию на левом голеностопе, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«По информации источников, операция, проведённая в пятницу и признанная успешной, позволит Рэндлу возобновить тренировки позднее летом и полностью восстановиться к началу сезона-2023/2024», — написал Войнаровски в социальных сетях.
Напомним, Рэндл дважды травмировал голеностоп в концовке сезона, однако перенёс проведение операции до прекращения выступлений. Он провёл 77 игр в регулярном чемпионате. В плей-офф «Нью-Йорк Никс» дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил со счётом 2-4 «Майами Хит».
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