Батлер после 2-го матча финала НБА с «Наггетс» надел майку с надписью «осталось 3 победы»

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер после успеха во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (111:108, 1-1 в серии) надел майку с надписью «осталось три победы». Напомним, финальная серия НБА будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.

Джимми Батлер надел майку с надписью «осталось три победы»:

Самым результативным игроком второго матча между «Денвером» и «Майами» стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 41 очко, 11 подборов и четыре результативные передачи. У «Майами» больше всего очков набрал разыгрывающий Гэйб Винсент (23 очка). Кроме того, на его счету три результативные передачи. Следующий матч команды сыграют 8 июня.