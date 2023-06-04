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«Денвер Наггетс» — «Майами Хит», 5 июня 2023: онлайн-трансляция второго матча финала плей-офф НБА

Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE
Артемий Берстенев
«Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала
Аудио-версия:
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Продолжение главного баскетбольного события года.

Матч под номером «два». «Денвер Наггетс» продолжает принимать на своей площадке «Майами Хит», с которым подопечные Майка Мэлоуна разобрались в первой встрече. Один из моментов, на который следует обратить особое внимание, — это то, какие корректировки может ввести Эрик Споэльстра. «Майами» сделает счёт 1-1 или «Денвер» окончательно воспользуется преимуществом своего паркета?

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второй игры.

НБА. Сетка плей-офф
НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
05 июня 2023, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие скореры плей-офф в составе «Денвера»:

  1. Никола Йокич: 29,8 очка (54,2% с игры, 47,5% — из-за дуги), 13,1 подбора и 10,5 передачи.
  2. Джамал Маррей: 27,6 очка (48,1% с игры, 39,2% — из-за дуги), 6,4 передачи и 5,5 подбора.
  3. Майкл Портер-младший: 14,6 очка (44,3% с игры, 38,6% — из-за дуги), 8,3 подбора и 1,8 передачи.

Лучшие скореры плей-офф в составе «Майами»:

  1. Джимми Батлер: 27,6 очка (48,1% с игры, 36,1% — из-за дуги), семь подборов и 5,8 передачи.
  2. Бэм Адебайо: 17,3 очка (49,5% с игры, 79,7% — штрафные), 9,4 подбора и 3,9 передачи.
  3. Калеб Мартин: 13,5 очка (54,9% с игры, 44% — из-за дуги), 5,6 подбора и 1,6 передачи.
Как прошёл первый матч «Денвер» — «Майами»:
Йокич и Маррей? Да! «Майами»? Нет. «Денвер» начал серию с победы
Live
Йокич и Маррей? Да! «Майами»? Нет. «Денвер» начал серию с победы
✋ Приветствие
Live Артемий Берстенев

✋ Приветствие

Начнём-с со следующего факта, который заставит многих задуматься (возможно). «Денвер Наггетс» в нынешнем розыгрыше плей-офф на своей площадке одержал девять побед — без поражений.

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