Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE

Матч под номером «два». «Денвер Наггетс» продолжает принимать на своей площадке «Майами Хит», с которым подопечные Майка Мэлоуна разобрались в первой встрече. Один из моментов, на который следует обратить особое внимание, — это то, какие корректировки может ввести Эрик Споэльстра. «Майами» сделает счёт 1-1 или «Денвер» окончательно воспользуется преимуществом своего паркета?

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второй игры.

Лучшие скореры плей-офф в составе «Денвера»:

Никола Йокич: 29,8 очка (54,2% с игры, 47,5% — из-за дуги), 13,1 подбора и 10,5 передачи. Джамал Маррей: 27,6 очка (48,1% с игры, 39,2% — из-за дуги), 6,4 передачи и 5,5 подбора. Майкл Портер-младший: 14,6 очка (44,3% с игры, 38,6% — из-за дуги), 8,3 подбора и 1,8 передачи.

Лучшие скореры плей-офф в составе «Майами»:

Джимми Батлер: 27,6 очка (48,1% с игры, 36,1% — из-за дуги), семь подборов и 5,8 передачи. Бэм Адебайо: 17,3 очка (49,5% с игры, 79,7% — штрафные), 9,4 подбора и 3,9 передачи. Калеб Мартин: 13,5 очка (54,9% с игры, 44% — из-за дуги), 5,6 подбора и 1,6 передачи.