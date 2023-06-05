Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин умер в возрасте 29 лет

Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин скончался 5 мая в возрасте 29 лет. Об этом информирует пресс-служба баскетбольного клуба 3х3 «Грязные парни», за который он выступал.
Как сообщает «Спорт-экспресс», Рогожкин умер из-за менингита. Баскетболисту стало плохо во время одного из матчей. Врачи выявили заболевание, однако сделать что-либо оказалось слишком поздно. Николай был введён в искусственную кому, но через три дня ушёл из жизни.
Рогожкин начинал профессиональную карьеру в сезоне-2014/2015 в фарм-команде «Химок», где проводил на паркете в среднем чуть менее 12 минут за матч, собирая коллекцию из 3,4 очка, 3,8 подбора и 0,5 блок-шота в среднем. В августе 2015-го перешёл в «УКАМ Мурсию», где выступал во второй команде. Позже играл за «Тамбов» и «Чебоксарских ястребов».
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