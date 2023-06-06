Маршалл Гликман уйдёт с должности генерального директора Евролиги
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Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман покинет свой пост ближайшим летом.
Как сообщает официальный сайт Евролиги, специалист объявил, что оставит занимаемый пост 31 июля 2023 года, когда истечёт его контракт. В ближайшее время совет директоров Евролиги соберётся, чтобы обсудить потенциальную будущую роль Гликмана в качестве консультанта турнира и следующие шаги по назначению нового генерального директора организации.
Маршалл Гликман занимал должность генерального директора Евролиги с сентября 2022 года.
Победителем Евролиги сезона-2022/2023 стал мадридский «Реал», переигравший в финале греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78. В матче за третье место «Монако» оказался сильнее «Барселоны» со счётом 78:66.
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