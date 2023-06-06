Маршалл Гликман уйдёт с должности генерального директора Евролиги

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман покинет свой пост ближайшим летом.

Как сообщает официальный сайт Евролиги, специалист объявил, что оставит занимаемый пост 31 июля 2023 года, когда истечёт его контракт. В ближайшее время совет директоров Евролиги соберётся, чтобы обсудить потенциальную будущую роль Гликмана в качестве консультанта турнира и следующие шаги по назначению нового генерального директора организации.

Маршалл Гликман занимал должность генерального директора Евролиги с сентября 2022 года.

Победителем Евролиги сезона-2022/2023 стал мадридский «Реал», переигравший в финале греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78. В матче за третье место «Монако» оказался сильнее «Барселоны» со счётом 78:66.