33-летний Евгений Валиев продлил контракт с МБА

33-летний российский форвард Евгений Валиев заключил новое соглашение с МБА. Об этом информирует пресс-служба московского клуба. Детали контракта не раскрываются. По сведениям телеграм-канала «Перехват», речь идёт об однолетнем соглашении.

«И клуб, и Евгений были заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество, – это стало ключевым фактором. Вместе с игроком и медицинским штабом мы внимательно изучили все варианты восстановления, было решено отправить Женю на операцию и, как показали её итоги, этот выбор был правильным. Сейчас Валиев проходит реабилитацию, но к началу сезона он будет полностью готов. Желаем Жене отличного лета и ждём на паркете! Сборы начнутся уже 1 августа», — сказал генеральный директор МБА Игорь Кочарян.