33-летний Евгений Валиев продлил контракт с МБА
Поделиться
33-летний российский форвард Евгений Валиев заключил новое соглашение с МБА. Об этом информирует пресс-служба московского клуба. Детали контракта не раскрываются. По сведениям телеграм-канала «Перехват», речь идёт об однолетнем соглашении.
«И клуб, и Евгений были заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество, – это стало ключевым фактором. Вместе с игроком и медицинским штабом мы внимательно изучили все варианты восстановления, было решено отправить Женю на операцию и, как показали её итоги, этот выбор был правильным. Сейчас Валиев проходит реабилитацию, но к началу сезона он будет полностью готов. Желаем Жене отличного лета и ждём на паркете! Сборы начнутся уже 1 августа», — сказал генеральный директор МБА Игорь Кочарян.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2023
-
14:07
-
13:19
-
13:06
-
12:15
-
12:01
-
11:24
-
10:44
-
10:21
-
09:42
-
09:20
-
08:03
-
07:27
-
04:08
-
03:30
-
00:59
-
00:32
- 5 июня 2023
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
23:03
-
21:37
-
20:35
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:27
-
19:06
-
18:03
-
16:23
-
16:00
-
15:31
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
Партнерский контент