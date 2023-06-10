Грант Уильямс перенёс операцию из-за повреждения, полученного в марте

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс перенёс операцию на левой руке.
Как сообщает ESPN, операция по восстановлению разорванной связки была проведена из-за повреждения, полученного в марте. Тогда Уильямс решил продолжать играть с травмой.
Ожидается, что форвард «Бостона» полностью вернётся к тренировкам через 6-8 недель.
24-летний Уильямс показал лучшие результаты в карьере в этом сезоне: 8,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи почти за 26 минут игры. Этим летом игрок станет свободным агентом.
Напомним, «Бостон» проиграл «Майами Хит» в полуфинале плей-офф НБА. Решающая седьмая игра серии закончилась победой «Майами» со счётом 103:84. Соперником по финалу подопечных Эрика Споэльстры стал «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
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