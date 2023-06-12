Bar Canaletes: Никола Миротич покинет «Барселону» и перейдёт в «Олимпию»

Форвард «Барселоны» Никола Миротич продолжит карьеру в итальянской «Олимпии», сообщает аккаунт радио Bar Canaletes в «Твиттере».

По информации источника, руководство каталонского клуба предложило испанскому баскетболисту новое соглашение с серьёзным сокращением заработной платы, что не устраивает представителей игрока. Миротич намерен покинуть команду и уже находится в продвинутой стадии переговоров с руководством миланской «Олимпии».

Ранее стало известно, что «Барселона» вынуждена сильно сократить зарплатные расходы из-за урезания бюджета на ближайший период.

32-летний Никола Миротич выступает за каталонский клуб с 2019 года. По текущему договору с «Барселоной» Миротич зарабатывает около € 10 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком Евролиги.