«Гран Канария» отказалась от участия в следующем сезоне Евролиги

Испанская «Гран Канария» объявила о том, что не выступит в следующем сезоне Евролиги.
«Сегодня днём было проведено внеочередное заседание Совета директоров баскетбольного клуба «Гран Канария», чтобы оценить подготовленный отчёт и проголосовать за возможное участие первой команды в Евролиге.
После анализа ситуации и проведения голосования Совет директоров принял решение об отказе первой команды от участия в следующем розыгрыше Евролиги по финансовым причинам. Клуб снова выступит в Еврокубке», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Напомним, 3 мая коллектив из Лас-Пальмаса стал победителем Еврокубка сезона-2022/2023, благодаря чему автоматически получил право выступить в следующем розыгрыше главного европейского клубного турнира.
В последний раз, когда «Гран Канария» участвовала в Евролиге — в сезоне-2018/2019 — клуб едва не утонул в долгах и в 30-матчевой регулярке выиграл лишь восемь встреч, завершив сезон на 14-м месте.
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