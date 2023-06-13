Источник: Владислав Близнюк перейдёт в «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» договорился о переходе белорусского защитника Владислава Близнюка. Стороны согласовали контракт по системе «2+1». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

24-летний воспитанник «Минска» сыграл в 31 встрече в рамках прошедшего сезона Единой лиги ВТБ и 30 раз выходил в стартовом составе. В среднем он проводил на паркете по 30 минут и отмечался такой статистикой: 11,8 очка, 4,4 передачи, 1,9 подбора, 1,2 перехвата и 3,9 потери.

В последние два сезона Близнюк дважды признавался лучшим защитником национального чемпионата.