Источник: Владислав Близнюк перейдёт в «Локомотив-Кубань»
Поделиться
«Локомотив-Кубань» договорился о переходе белорусского защитника Владислава Близнюка. Стороны согласовали контракт по системе «2+1». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».
24-летний воспитанник «Минска» сыграл в 31 встрече в рамках прошедшего сезона Единой лиги ВТБ и 30 раз выходил в стартовом составе. В среднем он проводил на паркете по 30 минут и отмечался такой статистикой: 11,8 очка, 4,4 передачи, 1,9 подбора, 1,2 перехвата и 3,9 потери.
В последние два сезона Близнюк дважды признавался лучшим защитником национального чемпионата.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
10:54
-
10:50
-
10:16
-
09:37
-
09:36
-
09:33
-
09:28
-
09:23
-
09:09
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:51
-
07:45
-
07:26
-
07:22
-
07:11
-
07:11
-
06:39
-
06:30
-
06:27
-
06:02
-
05:42
-
05:31
-
05:31
-
04:28
-
03:53
-
03:02
-
02:37
-
01:17
-
00:29
-
00:09
- 12 июня 2023
-
23:36
Партнерский контент