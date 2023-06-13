Рапино: Сью Бёрд провела, возможно, лучшую карьеру в истории всех видов спорта

Футболистка сборной США, пятикратная чемпионка России, Меган Рапино высказалась по поводу легенды женской НБА Сью Бёрд.
«Поздравляю Сью Бёрд, возможно, с лучшей карьерой в истории всех видов спорта», — приводит слова Рапино The Spun.
Бёрд выступала в составе «Сиэтла» с 2002 года. 6 сентября состоялся четвёртый матч полуфинальной серии женской НБА, в котором «Сиэтл» уступил «Лас-Вегасу» со счётом 92:97 и завершил выступление в нынешнем сезоне, проиграв в серии со счётом 1-3. Таким образом, этот матч стал последним в карьере Бёрд, ранее объявившей о своём уходе по окончании сезона.
Бёрд — четырёхкратная чемпионка НБА, 13-кратная участница Матча звёзд, а также на её счету пять олимпийских золотых наград в составе сборной США. Она завершила карьеру в прошлом году.
- 13 июня 2023
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