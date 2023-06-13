Владислав Близнюк официально перешёл в «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с основным разыгрывающим сборной Республики Беларусь и баскетбольного клуба «Минск» Владиславом Близнюком.

В прошлом сезоне защитник провёл в Единой лиге ВТБ 31 матч. Статистика игрока за 30 минут игрового времени составляла в среднем 11,8 очка, 4,4 передачи и 1,9 подбора. В двух товарищеских матчах сборных Республики Беларусь и России 9 и 11 июня в Москве Близнюк в среднем набирал 12,5 очка, делал 3,5 передачи, 1,5 подбора и 1,0 перехвата.

В послужном списке защитника четыре победы в белорусском чемпионате. Он дважды признавался лучшим защитником первенства. По итогам выступления в составе молодёжной сборной в Европейской юношеской баскетбольной лиге в сезоне-2018/2019 Близнюк был включён в символическую пятёрку и признан MVP турнира. В составе главной национальной команды он дебютировал в 2021-м.